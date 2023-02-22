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В области завершился региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

Новости
21 февраля в Балакове в ФОКе имени А. Н. Коваленко прошли соревнования областного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в возрастной группе 2012-2013 г.р.
В области завершился региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»


В соревнованиях приняли участие 4 команды из Марксовского, Балаковского, Вольского районов области и г. Саратова.

Среди участвующих команд места распределились следующим образом:

1 место – «Альтернатива» (г. Саратов). Команда получила сертификат на сумму 125 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции. Кроме того, тренер хоккеистов также получил сертификат на сумму 10 тысяч рублей;
2 место – «Прометей» (Балаковский район). Команда получила сертификат на сумму 75 тысяч рублей на покупку хоккейной амуниции;
3 место – «Юность» (Вольский район). Хоккеисты стали обладателями денежного сертификата на сумму 50 тысяч рублей.

Также командам-победителям были вручены грамоты, медали и Кубки. Лучший сельский тренер из Вольского района стал обладателем сертификата на денежное поощрение.

На этом региональный этап турнира по хоккею с шайбой в рамках областных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» завершился. Команды-победительницы примут участие в окружном (отборочном) этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Республике Башкортостан. Соревнования пройдут в период с февраля по апрель текущего года по своим возрастным категориям. В марте-апреле для команд, которым не удалось пройти в следующий этап соревнований, пройдёт поощрительный турнир «Кубок Надежды».

Для справки
В Приволжском федеральном округе проведение соревнований «Золотая шайба» осуществляется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В рамках реализации проекта ПФО осуществляется финансовая поддержка детско-юношеских команд турнира.