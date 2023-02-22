В ТЮЗе прошел вечер памяти артиста и драматурга Бориса Федотова

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17 февраля на Камерной сцене Саратовского театра юного зрителя имени Ю. П. Киселева было по-домашнему тепло и уютно. Здесь, в тесном кругу друзей, знакомых и коллег, вспоминали Бориса Федотова, артиста, поэта, драматурга, всю свою жизнь посвятившего ТЮЗу Киселева и оставившего в сердцах людей яркую память. Автором и режиссером вечера стала Татьяна Чупикова.Со сцены звучали рассказы о Борисе Васильевиче и его стихи в исполнении народной артистки РФ Светланы Лаврентьевой, директора театра, заслуженного артиста РФ Игоря Баголея, заслуженной артистки РФ Тамары Лыковой, Нины Пантелеевой, Марины Полозовой, актера, бывшего начальника осветительного цеха и художника по свету Виктора Стороженко и многих других. Владимир Конев прочитал посвященное Борису Васильевичу стихотворение собственного сочинения.Этот вечер был наполнен музыкой. Песни на стихи Бориса Федотова в исполнении композитора Сергея Ткачева обрамляли все мероприятие. Музыкальную композицию собственного сочинения «Русская песня на троих» исполнил Алексей Ротачков. Жанна Волошина спела песню из спектакля «Ах, театр, души тревога».Тамара Цихан и Сергей Ткачев выполнили данное Борису Федотову давнее обещание – исполнить песню на стихотворение «Актриса». 17 февраля 2023 года состоялась ее премьера.Борис Васильевич Федотов (1949 – 2002 гг.) был очень разносторонним и талантливым человеком. Артист театра и кино, драматург, поэт… В 1968 году Борис Васильевич окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова, где занимался у Н. Д. Шляпниковой. Сезон после окончания учебы был актёром Алтайского краевого театра юного зрителя в Барнауле. В 1969 году вернулся в родной город, став на тридцать с лишним лет актёром Саратовского ТЮЗа. Параллельно работе в театре в 1970-х годах Борис Васильевич снялся в двух лентах – «Побег из тюрьмы» и «Пятнадцатая весна».