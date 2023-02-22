АРХИWOOD и РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA) инициировали создание «Зеленого путеводителя»

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Путешественники и туристы смогут по достоинству оценить путеводитель, основными отличиями которого являются «зеленая» концепция, структурированная и актуальная информация, удобная навигация по поиску туристических объектов премиального сегмента.Компания РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA) выступает в проекте в качестве эксперта, отвечая за отбор природных и инфраструктурных объектов для путеводителя. Компания славится прогрессивным отношением к разумному потреблению и экологии. В РФ она работает почти три десятка лет и стоит у истоков ответственного экостроительства. Как отметил Александр Львовский, директор московского представительства компании «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONKA), занимаясь деревом – уникальным строительным материалом – компания приобщает людей к здоровому образу жизни, и сейчас многие из ее клиентов являются настоящими адептами дикой природы, чистого воздуха и экологичного отдыха. В компании верят, что «Зеленый путеводитель» поможет его пользователям увидеть в свежих красках Россию, найти неожиданные для себя маршруты, увидеть знаковые места в ином ракурсе.Анастасия Фетисова, руководитель проекта «Зелёный путеводитель АРХИWOOD», рассказала о желании компании помочь путешественникам прочувствовать философию экостиля жизни, путешествуя по самым живописным уголкам России. Комфортные загородные отели, необычайной красоты природа и натуральные фермерские продукты позволяют современному человеку замедлиться, ощутить вкус настоящей жизни. Анастасия подчеркнула, что одним из приоритетных направлений сегодня является развитие экотуризма, поэтому АРХИWOOD оказывает действующим в этой сфере предпринимателям поддержку.Обязательное условие для попадания в гид – соответствие таким экологическим принципам, как восстановление природного баланса, забота о будущем; ответственное природо- и энергопользование и инженерное сопровождение; экологичность архитектуры – соразмерность строений человеку, обеспечение целостного зрительного и акустического восприятия окружающего пространства; уважительная интеграция в естественный ландшафт.