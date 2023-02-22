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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится 22 и 23 февраляДля удовлетворения спроса на перевозки в дни февральских праздников в Саратовской области изменится расписание некоторых пригородных поездов.На 22 и 23 февраля назначено курсирование пригородных поездов по маршрутам Тарханы – Овражная (и обратно), Саратов – Ершов (и обратно), Ершов – Озинки (и обратно), Саратов-1 – Красный Кут (и обратно), Красный Кут – Александров Гай (и обратно), Ртищево – Балашов (и обратно).На 22 и 23 февраля отменено курсирование пригородных поездов, следующих по маршрутам Тарханы – Карамыш (и обратно).Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.***Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».