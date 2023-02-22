Праздничный концерт "Жизнь во славу России" прошёл в ДК "России"

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В фойе перед началом концерта можно было увидеть выставку работ районного конкурса детских рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать». День защитника Отечества — один из самых главных праздников нашей страны! «Защитник Отечества» – два слова, но сколько вмещают они глубокого смысла: святая верность Родине, отвага и честь, мужество и сила, воинская слава и доблесть! В самые трудные моменты истории единение всех народов, стойкость, преданность родной земле помогла России отстоять свободу. Во все времена мужество и героизм российских воинов, слава и мощь русского оружия, сила духа русского человека являлась неотъемлемой частью величия Российского государства. Это праздник тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто служил и служит в армии, кто с честью выполнял и выполняет свой долг по защите Отечества.На мероприятии с приветственными словами выступили: Глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» Дмитрий Владимирович Чубуков, председатель комитета по социальной политике Саратовской областной Думы Роман Викторович Грибов, депутат Саратовской областной Думы по Ленинскому району города Саратова Наталия Евгеньевна Бакал, депутат Саратовской городской думы Олег Сергеевич Шаронов, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района города Саратова Николай Иванович Никифоров, руководитель Ленинского первичного отделения Саратовского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Владимирович Головушкин.В нашей армии служат отважные солдаты, решительные и волевые офицеры – настоящие мужчины. Мужчины, от которых зависит покой и жизнь людей, от которых зависит судьба Отечества, и которые, даже уйдя в запас, всегда готовы встать на защиту своей Родины.Особо сегодня хочется сказать о медицинских работниках Ленинского района г.Саратова, которые оказывали помощь в Луганской народной республике в 2022 году. Это тоже настоящие защитники здоровья людей, которые живут в особых условиях. В составе мобильной бригады от Саратовской области была направлена в Луганскую народную республику группа медицинских работников Саратовской городской детской больницы № 7, а также Саратовской городской клинической больницы № 6 имени академика В.Н. Кошелева. В нелегких условиях они помогали детям и их родителям, оказывали психологическую поддержку.В концертной программе принимали участие «Народные коллективы» ГАУК СО ДК «Россия» «Народного коллектива»: модельно-танцевальная «Школы движения», группа «Офицеры запаса», ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин», ансамбль эстрадного танца «Непоседы»; творческие коллективы МУ ДО ЦДТ Ленинского района г. Саратова: вокальный ансамбль «Мелодия», образцовый коллектив танцевальный ансамбль «Совершенство»; образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Аssоль» МУДО «ДДТ «Солнечный»; лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов – Павел Иванов, Карина Семенюта, Алексей Асеев, Вероника Блинова; майор УМВД в отставке Маргарита Манилова.