22 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 22 февраля
Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 23 февраля
16:04 | 22 февраля
Саратовские металлообрабатывающие предприятия увеличили выработку продукции на 42%
15:00 | 22 февраля
Больше всего нарушений связаны с незаконной торговлей
14:01 | 22 февраля
В области завершился региональный этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
13:02 | 22 февраля
В ТЮЗе прошел вечер памяти артиста и драматурга Бориса Федотова
12:49 | 22 февраля
Саратовским участникам СВО передали 9 тысяч подарков
12:02 | 22 февраля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится
11:00 | 22 февраля
Праздничный концерт "Жизнь во славу России" прошёл в ДК "России"
10:00 | 22 февраля
Алла Фетисова: Послание Президента превзошло все ожидания
09:53 | 22 февраля
АРХИWOOD и РОССА РАКЕННЕ СПБ (HONKA) инициировали создание «Зеленого путеводителя»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Алла Фетисова: Послание Президента превзошло все ожидания

Новости
Президент благотворительного фонда Саратовской области "Неравнодушные сердца", заместитель председателя Общественной палаты области Алла Фетисова: "Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации в этом году превзошло все ожидания."

Большое внимание было уделено сохранению традиционных ценностей, развитию страны. В центр послания был поставлен человек – гордый за свою страну и уверенно смотрящий вперед. Только таким может быть человек в нашей стране. Для обеспечения будущего нашего государства уже сделано многое и будет сделано еще больше. Установки на развитие социального сектора, помощи участникам СВО и их семьям, образования и воспитания детей – вот одна из ключевых тем Послания.

Без наших детей нет будущего. На поддержку материнства и детства будут выделены большие средства. Начиная с самого основного – материнского капитала, который помогает многим семьям при рождении ребенка. Важно, что предоставление материнского капитала будет распространено на семьи, проживающие на вновь присоединившихся территориях Российской Федерации. Жители этих территорий мечтали стать частью нашей большой и сильной страны, они переживают сейчас самые сложные времена и заслуживают всех гарантий, которые предоставляет государство.

Все дети, без исключения, должны иметь равные условия и возможности развития – начиная с материальной поддержки, качественного образования и заканчивая трудоустройством уже готовых специалистов всех областей. Владимир Владимирович Путин сегодня дал ясно понять, что каждый гражданин нашей страны находится под защитой сильного государства и может рассчитывать на его помощь.