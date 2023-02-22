Алла Фетисова: Послание Президента превзошло все ожидания

просмотров: 129

Большое внимание было уделено сохранению традиционных ценностей, развитию страны. В центр послания был поставлен человек – гордый за свою страну и уверенно смотрящий вперед. Только таким может быть человек в нашей стране. Для обеспечения будущего нашего государства уже сделано многое и будет сделано еще больше. Установки на развитие социального сектора, помощи участникам СВО и их семьям, образования и воспитания детей – вот одна из ключевых тем Послания.Без наших детей нет будущего. На поддержку материнства и детства будут выделены большие средства. Начиная с самого основного – материнского капитала, который помогает многим семьям при рождении ребенка. Важно, что предоставление материнского капитала будет распространено на семьи, проживающие на вновь присоединившихся территориях Российской Федерации. Жители этих территорий мечтали стать частью нашей большой и сильной страны, они переживают сейчас самые сложные времена и заслуживают всех гарантий, которые предоставляет государство.Все дети, без исключения, должны иметь равные условия и возможности развития – начиная с материальной поддержки, качественного образования и заканчивая трудоустройством уже готовых специалистов всех областей. Владимир Владимирович Путин сегодня дал ясно понять, что каждый гражданин нашей страны находится под защитой сильного государства и может рассчитывать на его помощь.