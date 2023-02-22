"Театралика" примет участие во Всероссийском фестивале

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Саратовские победители прошлогоднего сезона фестиваля «Театральное Приволжье» - студия «Театралика» - со спектаклем «Помним» прошли отбор на Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Притяжение 2023».- В далёкой северной Сибири «Театралика» ещё не бывала, но будет! Мы едем в Красноярск! Из 70 коллективов жюри выбрало ровно 13! Со всех уголков России! Конкурс, мастер-классы, новые зрители, взаимообмен, опыт - мы в предвкушении новой театральной жизни, - рассказали юные артисты.Спектакль «Помним» героям «Молодой гвардии» посвящается…» стал частью Всероссийского проекта «Школьная классика», который реализует ФГБУ «Росдетцентр» и Театральный институт им. Б. Щукина при поддержке Министерства просвещения РФ. В один день, 16 января, школьные театральные коллективы 8 регионов страны (Москва, Самарская область, Кемеровская область, Курск, Новочеркасск, Благовещенск, Ярославль, Саратов) показали разножанровые театрализованные постановки, посвященные 80-летию памяти молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия». Спектакль был сыгран с аншлагом уже пять раз на сцене старейшего саратовского детского театра.Фестиваль «Театральное Приволжье» ежегодно развивается, а интерес к театральному искусству среди детей и молодежи повышается. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Участие в фестивале является важным инструментом воспитания подрастающего поколения, а победа становится социальным лифтом для талантливых детей из регионов ПФО.- Для жителей Саратовской области отличным примером роста театрального мастерства стал коллектив детского театра-студии «Театралика», – рассказала первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - На счету юных артистов много знаковых наград, в том числе и в престижном фестивале «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший детский спектакль». Юные актеры продолжают расти в своем профессионализме и вдохновлять поклонников успехами.Вскоре после победы в фестивале «Театральное Приволжье» в 2022 году новый спектакль «Театралики» «Времена года» (литературно-пластическая фантазия по стихам А. Фета) стал победителем на очном финале II Межрегионального детского театрального фестиваля «Б’АRТ’О» в Санкт-Петербурге. Спектакль «Времена года» получил специальный приз жюри и диплом «За высокий художественный уровень». Из 15 постановок-финалистов фестиваля, таким призом были отмечены три спектакля. Жюри выбрало их как «самые лучшие».