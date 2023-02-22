Саратовский проект вошел в число лучших проектов России
Проект «Хоккей для особых детей» прошел первый отборочный этап Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и вошел в число лучших 250 проектов России.
Каждый из Вас может поддержать проект, отдав свой голос в «Народном голосовании».
Для этого необходимо:
-С 11 февраля по 1 апреля зайти на сайт https://tyvigre.ru/
-Нажать «НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
-Выбрать
регион: Саратовская область.
номинация: безграничные возможности.
-Поставить лайк проекту «Хоккей для особых детей».
-Указать свой адрес электронной почты.
-Подтвердить голос, пройдя по ссылке в электронном письме
-Голос будет учтён!
Каждый из Вас может поддержать проект, отдав свой голос в «Народном голосовании».
Для этого необходимо:
-С 11 февраля по 1 апреля зайти на сайт https://tyvigre.ru/
-Нажать «НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
-Выбрать
регион: Саратовская область.
номинация: безграничные возможности.
-Поставить лайк проекту «Хоккей для особых детей».
-Указать свой адрес электронной почты.
-Подтвердить голос, пройдя по ссылке в электронном письме
-Голос будет учтён!