Качество дорожной сети области жители оценили положительно

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«В прошлом году Росавтодором совместно с субъектами страны была проведена масштабная работа. И Саратовская область — не исключение. Задача сегодня — еще раз проработать все детали предстоящей дорожной деятельности на опорной сети дорог с учетом уникальности каждого региона и конкретных потребностей жителей. Необходимо не только достичь запланированных показателей нормативности, но и сохранить достигнутые результаты», — подчеркнул глава Росавтодора.Алексей Петаев рассказал о состоянии автодорог в регионе, а также о перспективах их развития. Так, на сегодняшний день протяженность опорной сети Саратовской области составляет 2 441,8 км. Она включает в себя 12 участков федеральных трасс протяженностью 2249,7 км, из которых в нормативном состоянии находится более 57%, а также 9 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 191,7 км — все они находятся в нормативе.Он подчеркнул, что в связи с активными преобразованиями в городских агломерациях требуется уделить больше внимания развитию дорожной сети региона.«В прошлом году произошли изменения границ Саратова: к нему присоединили Гагаринский район (бывший Саратовский район), благодаря чему город стал вторым по площади в России. Вместе с этим увеличилась и протяженность улично-дорожной сети агломерации. Кроме того, значительные изменения в последние годы произошли и в Энгельсе: здесь образовались новые точки экономического роста и зоны тяготения. Поэтому в регионе возникла потребность в активном развитии дорожной сети», — отметил Алексей Петаев.При составлении планов дорожных работ в Саратовской области особое внимают уделяют тем объектам, которые действительно важны для местных жителей. Специалисты приводят в нормативное состояние не только улицы в больших городах, но и дороги, ведущие к маленьким населенным пунктам: поселкам и деревням.Так, в регионе за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось обновить 26 таких объектов. Например, за несколько лет благодаря нацпроекту привели к нормативу трассу Калининск – Свердлово – Колокольцовка – Кленовка. Дорога важна для жителей близлежащих сел, поскольку в районе действует крупное фермерское предприятие. По ней аграрии поставляют свою продукцию, в частности, в соседний регион — Волгоградскую область. Именно такие объекты позволяют обеспечить устойчивое развитие небольших районов и значительно повысить качество жизни их населения.В 2022 году сельским поселениям выделена субсидия из областного дорожного фонда на ремонт дорожной сети в границах населенных пунктов сельских поселений в размере почти 1,5 млрд рублей. Для работы на местных автомобильных дорогах в сельских поселениях заключены 259 соглашений. В программу мероприятий вошли 911 объектов общей протяженностью 516,6 км. В муниципальных образованиях, где проводились дорожные работы, проживают 492 636 человек.«Субсидия в 2022 году была выделена нами впервые. Условно говоря, получается по 3000 рублей на каждого сельского жителя. Необходимо отметить, что при этом полномочия по приведению в нормативное состояние дорог в границах сельского поселений переданы самим сельским поселениям. Такой подход безусловно учитывает интересы непосредственно жителей. И в дальнейшем поможет нам максимально адресно приводить дороги в порядок», — подчеркнул Алексей Петаев.Такой подход к развитию дорожной сети дает свои результаты. Так, 59% жителей Саратовской области удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог. Эти данные были получены в декабре 2022 хода в ходе исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом значение данного показателя по стране — 52%.«Могу подтвердить, что жители Саратовской области действительно видят преобразования, которые происходят в регионе, и дают им положительную оценку. Отрадно, что подходы к организации дорожной деятельности меняются в соответствии с запросами граждан. Регион географически уникален. И сейчас необходимо продолжить работу по связности районов субъекта», — отмечает депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Виталий Ефимов.