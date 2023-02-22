22 Февраля 2023 СРЕДА
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Буржуйки от волонтера из Лысогорского района согревают солдат на фронте
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Буржуйки от волонтера из Лысогорского района согревают солдат на фронте

Новости


«Серебряный» волонтер из Лысогорского района Николай Терентьевич Батов делает для солдат, принимающих участие в специальной военной операции, настоящие печи-буржуйки.
Буржуйки от волонтера из Лысогорского района согревают солдат на фронте

Будучи неравнодушным человеком, увидев военные сюжеты в эфире новостных программ, пенсионер понял, что его опыт и навыки сварочных работ будут очень кстати. Николай Батов по профессии газоэлектросварщик высшего разряда.
Мужчина оборудовал свой гараж под мастерскую, где и делает добротные и красивые буржуйки. Четыре печи уже доставлены на фронт.
Сейчас Николай Батов заканчивает еще две печи. «Я сам служил в армии, был командиром танка, вернулся старшим лейтенантом. Я верю, что победа будет за нами. Пусть наши бойцы воюют с огоньком и согреваются подарком от Лысогорского района», - поделился Николай Батов.
Николай Терентьевич стал «серебряным» волонтером по зову сердца. Многие люди из разных уголков района до сих пор обращаются за помощью и советами к 71-летнему мастеру.