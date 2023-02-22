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15:00 | 21 февраля
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Определен график работы центров «Мои Документы» в праздничные дни

Новости
Определен график работы центров «Мои Документы» в праздничные дни



В связи с празднованием Дня защитника Отечества в режим работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены изменения:



- 22 февраля – рабочий день во всех центрах сокращен на 1 час;

- 23 февраля – нерабочий праздничный день;

- 24 - 26 февраля – выходные дни для всех центров.



С 27 февраля центры возобновляют работу в соответствии с действующим графиком. Уточнить постоянный график работы можно на официальном сайте https://mfc64.ru/ во вкладке «Центры и офисы».



Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои Документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.