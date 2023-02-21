21 Февраля 2023 ВТОРНИК
Новости
14:15 | 21 февраля
Полномочный представитель президента в ЦФО и губернатор Рязанской области посетили предприятие КРЭТ
14:01 | 21 февраля
Определен подрядчик на строительство первой из линий скоростного трамвая
13:00 | 21 февраля
Саратовский ансамбль взял Гран-при в Международном конкурсе
12:01 | 21 февраля
В Гагаринском районе будет временно закрыт железнодорожный переезд
11:03 | 21 февраля
Президентская академия открыла приём слушателей на новые программы обучения
10:00 | 21 февраля
Саратов принимает Первый этап Всероссийских соревнований
09:00 | 21 февраля
В ОАО «РЖД» организована горячая линия для военнослужащих
22:44 | 20 февраля
О крымских волонтерах рассказали авторы третьего фильма проекта #Неизвестные герои
22:12 | 20 февраля
Очередная Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция прошла в Севастополе
18:00 | 20 февраля
Выставка «Театр начинается с Островского» пройдет в Радищевском музее
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Определен подрядчик на строительство первой из линий скоростного трамвая

Новости
Подведены итоги конкурса на строительство первой из линий скоростного трамвая. Подрядчиком стала компания «ФракДжет-Строй».



Подрядчику предстоит построить линию скоростного трамвая по маршруту №9 от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков», а также провести реконструкцию тяговых подстанций. Стоимость работ – 2,7 млрд рублей.

На следующей неделе будет объявлен конкурс на следующий этап скоростного трамвая – по маршруту №6 от 6-й Дачной до пос. Поливановка, а также на строительство транспортной развязки на Стрелке, которая является частью маршрута №3.

Напомним, проект скоростного трамвая реализуется по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он поставил задачу не растягивать строительство, а завершить его уже к 2025 году.