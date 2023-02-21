Определен подрядчик на строительство первой из линий скоростного трамвая

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Подрядчику предстоит построить линию скоростного трамвая по маршруту №9 от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков», а также провести реконструкцию тяговых подстанций. Стоимость работ – 2,7 млрд рублей.На следующей неделе будет объявлен конкурс на следующий этап скоростного трамвая – по маршруту №6 от 6-й Дачной до пос. Поливановка, а также на строительство транспортной развязки на Стрелке, которая является частью маршрута №3.Напомним, проект скоростного трамвая реализуется по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он поставил задачу не растягивать строительство, а завершить его уже к 2025 году.