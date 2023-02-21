Саратовский ансамбль взял Гран-при в Международном конкурсе
Ансамбль «Серпантин» ГАУК СО ДК "Россия" взял Гран-при в Международном конкурсе «Детство цвета апельсин».
18 февраля в Саратовском областном доме работников искусств состоялся Международный конкурс детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин».
Целями и задачами конкурса являлись объединение детей из разных уголков планеты с помощью искусства, сохранение и преемственность культурных традиций разных стран мира, обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов, создание атмосферы незабываемого праздника детства и творчества.
«Народный коллектив» ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин» Дворца культуры «Россия», под руководством Ирины Викторовны Манжосовой завоевали главную награду — Гран-При международного конкурса. Поздравляем с победой и желаем не останавливаться на достигнутом. Вы большие молодцы!
18 февраля в Саратовском областном доме работников искусств состоялся Международный конкурс детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин».
Целями и задачами конкурса являлись объединение детей из разных уголков планеты с помощью искусства, сохранение и преемственность культурных традиций разных стран мира, обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов, создание атмосферы незабываемого праздника детства и творчества.
«Народный коллектив» ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин» Дворца культуры «Россия», под руководством Ирины Викторовны Манжосовой завоевали главную награду — Гран-При международного конкурса. Поздравляем с победой и желаем не останавливаться на достигнутом. Вы большие молодцы!