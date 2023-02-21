Саратовский ансамбль взял Гран-при в Международном конкурсе

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18 февраля в Саратовском областном доме работников искусств состоялся Международный конкурс детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсин».Целями и задачами конкурса являлись объединение детей из разных уголков планеты с помощью искусства, сохранение и преемственность культурных традиций разных стран мира, обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов, создание атмосферы незабываемого праздника детства и творчества.«Народный коллектив» ансамбль современного эстрадного танца «Серпантин» Дворца культуры «Россия», под руководством Ирины Викторовны Манжосовой завоевали главную награду — Гран-При международного конкурса. Поздравляем с победой и желаем не останавливаться на достигнутом. Вы большие молодцы!