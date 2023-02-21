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В Гагаринском районе будет временно закрыт железнодорожный переезд

Новости
Железнодорожный переезд в Гагаринском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 21 на 22 февраля
В Гагаринском районе будет временно закрыт железнодорожный переезд

В связи с ремонтными работами с 21:00 21 февраля до 3:00 22 февраля будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 13 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик в Гагаринском районе Саратова).
Объезд возможен через переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка), а также по объездной дороге через станцию Кокурино (пересечение с улицей Азина в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.