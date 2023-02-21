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Президентская академия открыла приём слушателей на новые программы обучения

Новости
Президентская академия расширила перечень программ, по которым слушатели могут пройти бесплатное переобучение и получить дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». РАНХиГС реализует проект третий год и даёт возможность гражданам, которые находятся в уязвимом положении на рынке труда, приобрести новые знания, компетенции и навыки для дальнейшего трудоустройства.

Президентская академия открыла приём слушателей на новые программы обучения


В Президентской академии слушателям стали доступны новые программы профпереподготовки, на которые можно подать заявку в ближайшее время:

«Основы биржевой торговли и инвестирования» — в рамках программы слушатели научатся управлять личными финансами, понимать инфраструктуру финансового рынка, а также принципы работы основных финансовых инструментов. После завершения обучения они смогут работать на срочном, валютном, товарном рынках и бирже. Ближайший старт: 16 марта 2023 года.
«Педагог игровых технологий» — программа направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций в использовании игрового материала не только как формы досуговой деятельности, но и как специфического средства решения целого ряда обучающих задач. Обучение подойдёт как начинающим специалистам, так и тем, кто давно в профессии и интересуется игрофикацией образовательного процесса с целью внедрения новых инструментов в свою практику. Ближайший старт: 28 февраля 2023 года.

«Специалист государственного оборонного заказа» — программа позволит слушателям детально рассмотреть вопросы осуществления закупочной деятельности в рамках действующего российского законодательства. В рамках обучения его участники получат знания о специфике юридического, банковского и казначейского сопровождения государственных контрактов, ценообразовании на продукцию по гособоронзаказу и ведении раздельного учёта. Ближайший старт: 2 марта 2023 года.

«Финансы для нефинансистов» — После завершения обучения слушатели смогут анализировать финансовую отчетность, проводить расчёт и интерпретацию финансовых показателей, оценивать инвестиционные проекты и стоимость бизнеса, осуществлять факторный анализ и поиск методов улучшений, применять инструменты управленческого учёта. Ближайший старт: 14 марта 2023 года.

«Школьный репетитор» — программа повышения квалификации направлена на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области методики обучения по школьным программам основного и среднего общего образования с учётом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся. Ближайший старт: 13 марта 2023 года.

Выступая оператором федерального проекта «Содействие занятости», Президентская академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой — он сформирован с учётом потребностей локального рынка труда. Среди направлений подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Юриспруденция», «Дизайн», «Маркетинг» и множество других. Обучение проходит в очном и дистанционном формате. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнёрских образовательных организаций.

Региональной площадкой РАНХиГС по реализации проекта в Саратовской области выступает Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.

«В тесном сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты, а также с центрами занятости Саратовской области мы проводим мониторинг компетенций, востребованных на рынке труда региона. Это позволяет нам ежегодно обновлять перечень программ, предлагаемых слушателям в рамках проекта. Этот год не стал исключением. Среди новых направлений — программа профессиональной переподготовки "Страховое дело" (ближайший старт: 28 августа 2023 года) и программа повышения квалификации "Основы бюджетирования и управленческого учёта в организациях госсектора" (ближайший старт: 17 мая 2023 года). В настоящий же момент ведётся набор на такие программы, как "Бухгалтерский учёт и налогообложение", "Контрактный управляющий в сфере товаров, работ и услуг", "Управление персоналом". Ждём вас на наших программах!» – отметила директор Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС Елена Данилкявичене.

Принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; люди старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения и ряд других категорий.

Для получения возможности пройти обучение в рамках проекта необходимо авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учётной записи ЕСИА (Госуслуги) по ссылке: https://trudvsem.ru/. А получить консультацию специалистов Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС по вопросам обучения можно, обратившись по номерам телефонов: (8452) 65-37-64; (8452) 65-37-60.