Саратов принимает Первый этап Всероссийских соревнований

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В церемонии открытия приняли участие министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко, чемпион Олимпийских игр по прыжкам в воду Илья Захаров, исполнительный директор Российской федерации прыжков в воду Вадим Скоропупов.«Очень приятно, что на территории нашего региона проходит такое знаковое событие в жизни спортсменов. Это первые соревнования в России подобного формата и вдвойне приятно, что начинаются они именно с Саратова. Уверен, что принимать на своей территории первый этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду станет хорошей традицией для нашего региона» - отметил Олег Дубовенко.В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из 11 регионов страны. Саратовскую область в соревнованиях представляют 11 спортсменов.