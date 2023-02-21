В ОАО «РЖД» организована горячая линия для военнослужащих

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Выделенный канал связи поможет тратить меньше времени на получение следующей информации:- о документах, необходимых при обращении в кассу и посадке в поезд;- о порядке оформления безденежных проездных документов по воинскому перевозочному документу (ВПД).Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:- позвонить на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00;- прослушать сообщение автоинформатора;- обозначить тему обращения «Консультация для военнослужащих» либо прослушать сообщение автоинформатора до конца и, выбрав тему «Ознакомление с порядком оформления проезда военнослужащим», нажать кнопку 6;- задать свой вопрос оператору.Напомним, ранее в ОАО «РЖД» был запущен сервис приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД в кассах на вокзалах.