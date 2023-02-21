В ОАО «РЖД» организована горячая линия для военнослужащих
В ОАО «РЖД» для подробных консультаций военнослужащих создан отдельный канал связи.
Выделенный канал связи поможет тратить меньше времени на получение следующей информации:
- о документах, необходимых при обращении в кассу и посадке в поезд;
- о порядке оформления безденежных проездных документов по воинскому перевозочному документу (ВПД).
Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:
- позвонить на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00;
- прослушать сообщение автоинформатора;
- обозначить тему обращения «Консультация для военнослужащих» либо прослушать сообщение автоинформатора до конца и, выбрав тему «Ознакомление с порядком оформления проезда военнослужащим», нажать кнопку 6;
- задать свой вопрос оператору.
Напомним, ранее в ОАО «РЖД» был запущен сервис приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД в кассах на вокзалах.
Выделенный канал связи поможет тратить меньше времени на получение следующей информации:
- о документах, необходимых при обращении в кассу и посадке в поезд;
- о порядке оформления безденежных проездных документов по воинскому перевозочному документу (ВПД).
Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:
- позвонить на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00;
- прослушать сообщение автоинформатора;
- обозначить тему обращения «Консультация для военнослужащих» либо прослушать сообщение автоинформатора до конца и, выбрав тему «Ознакомление с порядком оформления проезда военнослужащим», нажать кнопку 6;
- задать свой вопрос оператору.
Напомним, ранее в ОАО «РЖД» был запущен сервис приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД в кассах на вокзалах.