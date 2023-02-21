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В ОАО «РЖД» организована горячая линия для военнослужащих

Новости
В ОАО «РЖД» для подробных консультаций военнослужащих создан отдельный канал связи.
В ОАО «РЖД» организована горячая линия для военнослужащих


Выделенный канал связи поможет тратить меньше времени на получение следующей информации:

- о документах, необходимых при обращении в кассу и посадке в поезд;
- о порядке оформления безденежных проездных документов по воинскому перевозочному документу (ВПД).

Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

- позвонить на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00;
- прослушать сообщение автоинформатора;
- обозначить тему обращения «Консультация для военнослужащих» либо прослушать сообщение автоинформатора до конца и, выбрав тему «Ознакомление с порядком оформления проезда военнослужащим», нажать кнопку 6;
- задать свой вопрос оператору.

Напомним, ранее в ОАО «РЖД» был запущен сервис приоритетного обслуживания военных при оформлении билетов по ВПД в кассах на вокзалах.