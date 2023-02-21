Очередная Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция прошла в Севастополе
В городе Севастополе состоялась IV-я Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция «Преображение России – обретение Будущего!». Масштабное мероприятие прошло с 13 по 15 февраля 2023 года в филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Организатором форума выступил МГУ им. М.В. Ломоносова по инициативе ректора МГУ, академика В.А. Садовничего при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви (Московский Патриархат) по взаимодействию с казачеством и Преображенского клуба при участии Академии наук Чеченской республики.
На открытии конференции выступил председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он сказал, что весь мир следит за событиями, происходящими в России и вокруг нее. Именно от них зависит в дальнейшем судьба человечества.
Виктор Садовничий в обращении к участникам форума подчеркнул символичность происходящего, напомнив, что площадкой конференции, посвященной перспективам развития России, стал город немеркнущей воинской славы, несгибаемого духа, колыбель христианства на Руси.
На конференции с докладами и гуманитарными идеями выступили представители науки, РПЦ и эксперты Всемирного русского народного собора. Принципиальной для этого форума стала цивилизационная составляющая дискуссии.
Организатором форума выступил МГУ им. М.В. Ломоносова по инициативе ректора МГУ, академика В.А. Садовничего при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви (Московский Патриархат) по взаимодействию с казачеством и Преображенского клуба при участии Академии наук Чеченской республики.
На открытии конференции выступил председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он сказал, что весь мир следит за событиями, происходящими в России и вокруг нее. Именно от них зависит в дальнейшем судьба человечества.
Виктор Садовничий в обращении к участникам форума подчеркнул символичность происходящего, напомнив, что площадкой конференции, посвященной перспективам развития России, стал город немеркнущей воинской славы, несгибаемого духа, колыбель христианства на Руси.
На конференции с докладами и гуманитарными идеями выступили представители науки, РПЦ и эксперты Всемирного русского народного собора. Принципиальной для этого форума стала цивилизационная составляющая дискуссии.