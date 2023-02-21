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Очередная Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция прошла в Севастополе

Новости
В городе Севастополе состоялась IV-я Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция «Преображение России – обретение Будущего!». Масштабное мероприятие прошло с 13 по 15 февраля 2023 года в филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Очередная Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция прошла в Севастополе


Организатором форума выступил МГУ им. М.В. Ломоносова по инициативе ректора МГУ, академика В.А. Садовничего при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви (Московский Патриархат) по взаимодействию с казачеством и Преображенского клуба при участии Академии наук Чеченской республики.

На открытии конференции выступил председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он сказал, что весь мир следит за событиями, происходящими в России и вокруг нее. Именно от них зависит в дальнейшем судьба человечества.

Виктор Садовничий в обращении к участникам форума подчеркнул символичность происходящего, напомнив, что площадкой конференции, посвященной перспективам развития России, стал город немеркнущей воинской славы, несгибаемого духа, колыбель христианства на Руси.

На конференции с докладами и гуманитарными идеями выступили представители науки, РПЦ и эксперты Всемирного русского народного собора. Принципиальной для этого форума стала цивилизационная составляющая дискуссии.