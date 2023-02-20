Выставка «Театр начинается с Островского» пройдет в Радищевском музее

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12 апреля 2023 года исполняется 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886) – писателя, который посвятил свою жизнь театру. Он пришел в литературу в конце 1840-х – начале 1850-х годов. Это период пересмотра устоявшихся традиций во всех видах искусства. Во главу угла ставились принципы жизненности, психологической убедительности образов и актуальности поднятых проблем. Драматургия Островского стала проводником новых демократических идей не только в литературе, но и на сцене. Мастер верил в то, что самая незамысловатая история, рассказанная правдиво, со вниманием к мыслям и чувствам простого человека, к особенностям его речи, может увлечь публику сильнее, чем «шекспировские страсти» или веселый водевиль. Творчество Островского прошло самое серьезное испытание – испытание временем. Его произведения на протяжении без малого 170 лет не сходят с театральных подмостков России.На выставке представлены эскизы декораций и костюмов к постановкам 1950-х – 1990-х годов. Большая их часть выполнена Николаем Борисовичем Глинским (1901-1999). Долгое время он жил в Болгарии, где работал в Софийском государственном театре оперы и балета. Его эскизы вызвали восторженное «брависсимо!» самого Федора Шаляпина. В 1956 году Глинский вернулся на Родину и обосновался в Саратове. В течение семи лет он занимал должность главного художника Саратовского театра драмы имени Карла Маркса и оформил 26 спектаклей.Опытный сценограф, Глинский понимал, что декорации, какими бы эффектными они не были, не должны отвлекать зрителя от действия. Его работа над спектаклями по пьесам Островского показывает, как точно художник следовал описаниям драматурга. Уже на этапе создания эскизов Глинский учитывал ключевые мизансцены, старался не перегружать пространство реквизитом. В своих проектах костюмов он соблюдал не только историческую точность, но и соответствие внешнего вида персонажа его образу.В эскизах к постановке пьесы «Сердце – не камень» (1959) автор "заполняет" сцену яркими деталями купеческого быта: массивной добротной мебелью, иконами в красном углу, сундуком, встроенным в стену (аналог современных сейфов), кипами товаров, обернутых в парусину. Эти красочные листы переносят нас в комнату дома богатого купца, в торговую лавку, на бульвар у монастырской стены, воссоздавая мир московской окраины XIX века.«Лес» – одна из самых известных пьес Островского. Ее неоднократно ставили на сценах российских и зарубежных театров и дважды экранизировали. В 1993 году увидела свет постановка МХАТ имени М. Горького. Оформил ее Владимир Глебович Серебровский (1937-2016). Режиссер спектакля и руководитель театра, Татьяна Васильевна Доронина, несколькими годами ранее пригласила его на должность главного художника. Детство и юность Серебровский провел в Саратове, где окончил художественное училище. Одно из самых ярких его саратовских впечатлений – картины друга семьи, известного живописца Николая Гущина, переливавшиеся «всеми цветами радуги, как драгоценные камни».Творчество Серебровского – как станковое, так и театрально-декорационное – отличается удивительным стилистическим разнообразием, сочетанием абстрактного и предметного начал. Спектакль «Лес» оформлен в традициях реалистического театра – но не эпохи Островского, а скорее театра рубежа XIX и XX веков. Декорации Александра Головина, Александра Бенуа, Леона Бакста и других мастеров не только обозначали место действия, но, прежде всего, служили эмоциональным камертоном всей постановки. На выставке можно видеть эскиз декорации четвертого действия. Лунная ночь, сад с беседкой, озеро и фигура девушки. Это Аксюша – важный для Островского женский образ: заложница обстоятельств, страдающая от жестокости окружающих, но сохранившая чистое сердце, «луч света в темном царстве».Выдающийся мастер печатной графики Владимир Андреевич Фаворский (1886-1964) также работал сценографом, в том числе – в московском Театре Революции. Он иллюстрировал сборник статей, посвященный истории этого театра и изданный в 1933 году. На выставке экспонируются лист «Д.Н. Орлов в роли Юсова в комедии А.Н. Островского «Доходное место». Спектакль был поставлен в 1923 году, а через 15 лет театральный актер Дмитрий Николаевич Орлов исполнил свою первую роль в кино – сыграл Игната в ставшем культовом фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».Ксилографический портрет А.Н. Островского выполнен гравером Павлом Александровичем Шиллинговским (1881-1942). За спиной писателя изображен тихий провинциальный городок – образ, неразрывно связанный с человеком, раз и навсегда изменившим русский театр.Сроки проведения выставки: 22 февраля – 30 апреляАдрес: Историческое здание музея, Радищева, 39