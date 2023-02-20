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Саратовцам, пострадавшим на производстве, вручили новые автомобили

Новости
Семь жителей региона, получивших тяжелые травмы вследствие несчастных случаев на производстве, получили от Отделения СФР по Саратовской области автомобили «Lada Granta» с ручным управлением. Автомобили с механической трансмиссией переоборудованы персонально под каждого будущего владельца, с учетом специфики его травмы.
Саратовцам, пострадавшим на производстве, вручили новые автомобили


«Выдача автотранспорта – не единственная мера поддержки пострадавших на производстве. За счет средств социального страхования саратовцам оказывается медицинская, социальная и профессиональная реабилитация, санаторно-курортное лечение, производятся единовременные и ежемесячные страховые выплаты», – подчеркнула управляющий Отделением Социального фонда России по Саратовской области Оксана Егорова.

Жительница Балакова Лариса Ушакова получила травму в 1994 году, когда была в командировке. В результате страшного ДТП женщина потеряла ногу. «Травма не мешает мне вести активный образ жизни, помогать дочери с воспитанием внука. Еще я очень люблю петь и печь. Уверена, что новый автомобиль станет прекрасным помощником и в быту, и в организации активного отдыха с семьей», - поблагодарила она всех сотрудников ОСФР по Саратовской области.

«Приятно, что государство в лице Социального Фонда не оставляет нас один на один с трудностями, оказывает постоянную поддержку. Автомобиль я получаю уже в третий раз, это незаменимый помощник в повседневной жизни», – подчеркнул житель области Юрий Максаков. Он получил травму на производстве еще в 1984 году, как только пришел из армии: попал под кардан трактора, потерял ногу. Сейчас он живет в деревне, ведет хозяйство, любит рыбалку.

«Специальный» автотранспорт в качестве средства реабилитации выдается пострадавшим на производстве один раз в семь лет. В течение этого срока, владельцы машин могут один раз произвести капитальный ремонт и ежеквартально получать компенсацию расходов на топливо и техническое обслуживание автомобиля.