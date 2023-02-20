В театре откроется "ТЮЗино для дам"
7 марта в 17:30 ТЮЗ Киселева приглашает зрительниц постановки Георгия Цнобиладзе «Пиковая дама» лично пообщаться и поиграть в карты с самыми обаятельными и харизматичными героями спектакля. В это время в фойе Большой сцены Саратовского театра юного зрителя откроется «ТЮЗино для дам».
Ровно за полчаса до начала показа в фойе появятся герои спектакля, самые заядлые игроки в штосс, и научат наших прекрасных дам модной и любимой карточной игре пушкинских времен.
Правила невероятно просты. Зрительница выбирает одну карту из колоды и присоединяется к игре за одним из столов в нашем «ТЮЗино». Герой спектакля начинает раскладывать свою колоду карт в две стопки направо и налево до тех пор, пока не выпадет загаданная зрительницей карта. Масть значения не имеет.
Если карта попала в левую от ведущего стопку, то победила зрительница, в правую – персонаж спектакля.
В нашей версии игры проигравших не будет. Погружение в атмосферу спектакля, необычные сувениры от ТЮЗа Киселева и праздничное настроение гарантируется.
Поиграть в «ТЮЗино» смогут все зрительницы спектакля, а их спутники смогут поболеть за своих дам.
Билеты на праздничный показ «Пиковой дамы» еще есть в продаже в кассах и на сайте ТЮЗа Киселева https://www.tuz-saratov.ru/afisha/.
Постановка входит в программу «Пушкинская карта».
А самые неожиданные конкурсы и викторины, анонсы мероприятий театра всегда есть в группе «Вконтакте» https://vk.com/tuz.kiseleva и в телеграм-канале https://t.me/tuzkiseleva
Ровно за полчаса до начала показа в фойе появятся герои спектакля, самые заядлые игроки в штосс, и научат наших прекрасных дам модной и любимой карточной игре пушкинских времен.
Правила невероятно просты. Зрительница выбирает одну карту из колоды и присоединяется к игре за одним из столов в нашем «ТЮЗино». Герой спектакля начинает раскладывать свою колоду карт в две стопки направо и налево до тех пор, пока не выпадет загаданная зрительницей карта. Масть значения не имеет.
Если карта попала в левую от ведущего стопку, то победила зрительница, в правую – персонаж спектакля.
В нашей версии игры проигравших не будет. Погружение в атмосферу спектакля, необычные сувениры от ТЮЗа Киселева и праздничное настроение гарантируется.
Поиграть в «ТЮЗино» смогут все зрительницы спектакля, а их спутники смогут поболеть за своих дам.
Билеты на праздничный показ «Пиковой дамы» еще есть в продаже в кассах и на сайте ТЮЗа Киселева https://www.tuz-saratov.ru/afisha/.
Постановка входит в программу «Пушкинская карта».
А самые неожиданные конкурсы и викторины, анонсы мероприятий театра всегда есть в группе «Вконтакте» https://vk.com/tuz.kiseleva и в телеграм-канале https://t.me/tuzkiseleva