Волга и саратовский мост стали основой эмблемы XXII молодежных Дельфийских игр России

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Саратов – город на Волге. С Волгой связано всё, чем гордятся саратовцы: место приземления Гагарина, Хвалынский национальный парк, утес Степана Разина, парк Победы на Соколовой горе. Саратовский автодорожный мост с знаменитыми «птичками» входит в десятку самых протяженных мостов в России. Саратовская земля заряжает на большие дела, творчество, созидание. Это родина великих людей и высоких достижений.Эмблема XXII молодежных Дельфийских игр России станет базой для разработки фирменного стиля и наградной атрибутики, в первую очередь, медалей. Кроме того, эмблема будет использована в оформлении города и мест проведения состязаний.Саратов находится у истоков развития молодежных Дельфийских игр – в 1999 году здесь были организованы Первые Российские молодежные Дельфийские игры, а в 2008 году Саратов был избран местом проведения Вторых всемирных Дельфийских игр.В апреле 2022 года делегация Саратовской области приняла участие в XXI молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в г. Красноярске, и завоевала семь наград.С 21 по 26 апреля 2023 года в Саратове пройдут XXII молодежные Дельфийские игры России. Ожидается, что в Играх примут участие около 2500 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов и субъектов Российской Федерации. Волонтерский корпус составит около 600 студентов профильных вузов. В ходе соревнований будет разыграно более 100 комплектов медалей. Игры пройдут в течение 6 дней, конкурсная и фестивальная программа включит в себя соревнования по 34 художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, среди которых как уже знакомые: «Фортепиано», «Театр», «Скрипка», «Дизайн одежды», «Искусство воспитания», «Классический танец», «Академическое пение», «Защита персональных данных», «Изобразительное искусство», «Тележурналистика», «Художественное чтение», «Эпидемиология и биоинформатика» и др., так и новые – «Историческое просвещение» и «Аналитика трендов».