20 Февраля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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18:00 | 20 февраля
Выставка «Театр начинается с Островского» пройдет в Радищевском музее
17:00 | 20 февраля
Саратовцам, пострадавшим на производстве, вручили новые автомобили
16:00 | 20 февраля
В театре откроется "ТЮЗино для дам"
15:02 | 20 февраля
Волга и саратовский мост стали основой эмблемы XXII молодежных Дельфийских игр России
14:00 | 20 февраля
Среда для всех будет сокращенным рабочим днем
13:03 | 20 февраля
Олег Дубовенко: "Студотряды региона обрели место силы и новых свершений"
11:00 | 20 февраля
В областном Правительстве обсудили подготовку к паводку
10:02 | 20 февраля
На саратовском заводе создали еще 250 рабочих мест
09:00 | 20 февраля
На Кумысной поляне в Саратове искали 9-летнего ребенка
18:35 | 17 февраля
Регионы Приволжского федерального округа отметили 100-летие отечественной гражданской авиации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Среда для всех будет сокращенным рабочим днем

Новости

Министерство труда и социальной защиты области напоминает, началась первая короткая рабочая неделя 2023 года.
Среда для всех будет сокращенным рабочим днем

В четверг, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2023 году» выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля.
В связи с этим, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут четыре дня – с 23 февраля по 26 февраля включительно.
Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут три дня – 23, 24 и 26 февраля, 25 февраля, суббота будет обычным рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.
Среда, 22 февраля, будет для всех работников сокращенным рабочим днем на один час.