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Олег Дубовенко: "Студотряды региона обрели место силы и новых свершений"

Новости
В день Российских студенческих отрядов на базе стадиона "Локомотив" открылось мультиформатное пространство студенческих отрядов "СО.Здание". Открытие пространства стало возможным благодаря победе студотрядов в конкурсе грантов министерства внутренней политики и общественных отношений.
Олег Дубовенко: "Студотряды региона обрели место силы и новых свершений"


В мероприятии приняли участие министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко, начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими и общественными организациями министерства внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов, начальник отдела патриотического воспитания и профилактической работе с молодежью министерства молодежной политики и спорта области Людмила Соловьева, председатель Правления Регионального отделения Российских студенческих отрядов Антон Головченко, а также командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов региона.

На церемонии официального открытия участники встречи подвели итоги деятельности студотрядов прошлого года. На летний период было трудоустроено 1047 бойцов по 9 направлениям: строительное, педагогическое, сервисное, медицинское, сельскохозяйственное, экологическое, поисковое, проводников и правопорядка.

"Более 3 тысяч бойцов - мощная сила, которая участвует во всех крупнейших мероприятиях страны. Конечно, для новых свершений и открытий важно иметь свое место силы. Открытие мультиформатного пространства "СО.Здание" поможет студенческим отрядам области усилить свое движение, выйти на новые уровни и помочь в развитии нашего региона и страны в целом. Успехов вам в реализации самых смелых и амбициозных планов и новых трудовых побед!", - отметил Олег Дубовенко.

В ходе церемонии открытия Олег Дубовенко пригласил представителей студенческих отрядов принять участие в XXII молодежных Дельфийских играх России и II Кубке Евразийских стран по прыжкам в воду в качестве волонтёров. Бойцы Саратовских студенческих отрядов выразили готовность к участию в проектах министерства, а также поблагодарила за сотрудничество и подарили бойцовка министру главный символ студотрядов - бойцовку.