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В областном Правительстве обсудили подготовку к паводку

Новости
17 февраля состоялось очередное заседание областной комиссии по ЧС под руководством заместителя Председателя Правительства области Павла Мигачёва.

В областном Правительстве обсудили подготовку к паводку

На повестку были вынесены вопросы подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод, пожароопасному периоду 2023 года и обеспечению мер пожарной безопасности в жилом секторе.

В ходе заседания обозначены основные направления деятельности для органов местного самоуправления области и задействованных органов государственной власти, организовано необходимое межведомственное взаимодействие.

Было отмечено, что работа по подготовке к весеннему половодью и пожароопасному сезону должна начинаться заблаговременно, чтобы обеспечить безопасность жителей и объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин отметил: «Одна из основных задач, к решению которой подключены все органы исполнительной власти и силовые структуры, – безаварийный пропуск паводковых вод.

Погодные условия текущей зимы обусловили значительную глубину промерзания почвы в ряде районов области. В текущем году паводкоопасными могут оказаться 24 района области. Всего в зоне затопления (подтопления) могут оказаться 116 населенных пунктов с населением более 14 тыс. человек, более 23 км дорог местного и регионального значения.

Весь комплекс превентивных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2023 года осуществляется в соответствии с организационными и планирующими документами.

Подробный комплекс мер содержится в решении комиссии, необходимо обеспечить выполнение поручений в установленный срок».