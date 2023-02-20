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На саратовском заводе создали еще 250 рабочих мест

Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил завод «Нефтегазооборудование» в Ленинском районе Саратова
На саратовском заводе создали еще 250 рабочих мест



Как отметил губернатор в своем Телеграм-канале, за прошлый год завод стал российским лидером по выпуску газораспределительных станций и сопутствующего оборудования. Это очень востребованная продукция. Объём производства вырос на 50%. На этот год уже заключены контракты с «Газпромом» и на экспортные поставки – в Казахстан и Узбекистан.

В 2022 году завод построил новый производственный цех, в нём открылось 250 новых рабочих мест. Средняя заработная плата достигла 62 тысяч рублей.

Предприятие не останавливается на достигнутом. В планах этого года – увеличить мощности на 30-40%, создать дополнительно еще 250 рабочих мест. Для этого на заводе идет реконструкция еще нескольких производственных помещений.

В условиях санкций завод наладил выпуск импортозамещающей продукции. Например, насосы раньше покупали в Италии, сейчас их делают здесь, в Саратове. Причём стоимость этого оборудования снизилась в два раза.

Губернатор пообещал помогать предприятию, которое за несколько лет стало флагманом в своей отрасли. "Это и вопросы сертификации продукции, и поиск кадров для постоянно растущего производства", - подчеркнул Роман Бусаргин.

Сейчас у завода налажено сотрудничество с четырьмя профильными колледжами, проходят практику 60 студентов. При этом предприятие готово создать свою социальную программу, чтобы привлечь специалистов.