20 Февраля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Выставка «Театр начинается с Островского» пройдет в Радищевском музее
17:00 | 20 февраля
Саратовцам, пострадавшим на производстве, вручили новые автомобили
16:00 | 20 февраля
В театре откроется "ТЮЗино для дам"
15:02 | 20 февраля
Волга и саратовский мост стали основой эмблемы XXII молодежных Дельфийских игр России
14:00 | 20 февраля
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13:03 | 20 февраля
Олег Дубовенко: "Студотряды региона обрели место силы и новых свершений"
11:00 | 20 февраля
В областном Правительстве обсудили подготовку к паводку
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На саратовском заводе создали еще 250 рабочих мест
09:00 | 20 февраля
На Кумысной поляне в Саратове искали 9-летнего ребенка
18:35 | 17 февраля
Регионы Приволжского федерального округа отметили 100-летие отечественной гражданской авиации
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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На Кумысной поляне в Саратове искали 9-летнего ребенка

Новости
На Кумысной поляне в Саратове искали 9-летнего ребенка

Вчера днем в районе лагеря «Березка» потерялся мальчик 2013 года рождения. Он катался с бабушкой на лыжах и через некоторое время пропал из вида. Родители обратились в полицию.
На место тут же были направлены сотрудники полиции, весь личный состав был задействован в поиске ребенка. В ходе розыскных мероприятий в 16:30 мальчик был найден сотрудниками полиции и службы спасения. Ребенок передан родителям, медицинская помощь несовершеннолетнему не потребовалась.