На Кумысной поляне в Саратове искали 9-летнего ребенка

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Вчера днем в районе лагеря «Березка» потерялся мальчик 2013 года рождения. Он катался с бабушкой на лыжах и через некоторое время пропал из вида. Родители обратились в полицию.На место тут же были направлены сотрудники полиции, весь личный состав был задействован в поиске ребенка. В ходе розыскных мероприятий в 16:30 мальчик был найден сотрудниками полиции и службы спасения. Ребенок передан родителям, медицинская помощь несовершеннолетнему не потребовалась.