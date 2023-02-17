Регионы Приволжского федерального округа отметили 100-летие отечественной гражданской авиации

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В торжествах также приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, начальник Приволжского МТУ Росавиации Людмила Пименова, руководители организаций гражданской авиации, заслуженные работники отрасли, преподаватели и студенты профильных учебных заведений и др.Для Приволжского федерального округа эта юбилейная дата имеет особое значение. Первый регулярный авиарейс был установлен в стране в 1923 году между Москвой и нынешним центром округа – Нижним Новгородом. Несмотря на беспрецедентные вызовы, связанные с распространением коронавируса и внешнесанкционным давлением, авиаотрасль продолжает развиваться и системно решать стоящие перед ней задачи. Так, в 2022 году с использованием аэропортов регионов округа перевезено более 18 млн. пассажиров, выполнено более 132 тыс. рейсов; проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Оренбург, завершена вторая очередь реконструкции аэропорта г. Нижнекамск (Республика Татарстан).От имени полпреда Алексей Кузьмицкий поздравил ветеранов отрасли, сотрудников Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, преподавателей и студентов профильных учебных заведений, работников организаций гражданской авиации округа, и вручил награды.«В Приволжском федеральном округе многое сделано для развития инфраструктуры авиасообщения в целях повышения удобства пассажиров: реконструируются аэропорты и взлетные полосы, модернизируются средства обеспечения полетов и связи, аэровокзалы оснащаются современным оборудованием. Главная движущая сила отрасли — это профессиональные квалифицированные сотрудники. Компетентность, добросовестная и ответственная работа позволяет всем, кто работает в авиаотрасли прокладывать новые маршруты, ставить на крыло перспективные отечественные лайнеры, с комфортом выполнять безопасные полеты, перевозить миллионы пассажиров и тонны грузов», - говорится в поздравлении полпреда Президента Игоря Комарова.Напомним, что в 2019 году в Саратове, возле села Сабуровка, был построен и введен в эксплуатацию взамен старого аэропорта Международный аэропорт «Гагарин».В 2020 году аэропорт был сертифицирован как аэропорт II категории ИКАО, что позволило воздушным судам совершать посадку в условиях ограниченной видимости.В 2022 году на внутрироссийских рейсах было обслужено 977 324 пассажира на 13 направлениях - это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сургут, Новосибирск, Ереван и др.Выполнялись и международные рейсы.Аэропорт «Гагарин» имеет множество престижных наград, среди которых –Премия «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров в год» (по итогам 2021 г.).В 2022 году аэропорт «Гагарин» награжден переходящим штандартом губернатора Саратовской области за достигнутые успехи и высокие результаты работы в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства.