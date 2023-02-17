Минэкономразвития России создало специальный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов
Узнать информацию о льготах, преференциях, финансовом стимулировании и других мерах поддержки теперь можно на информационной платформе Минэкономразвития, перейдя по ссылке.
По словам директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александра Молодцова, на данном ресурсе при помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения.
Отдельный раздел на портале посвящен работе с инвесторами в регионах. В нем содержится подробная информация о территориях: приоритетные направления социально-экономического развития, преимущества отдельных областей, а также ссылки на региональные инвестпорталы, сайты и другая полезная информация для инвесторов.