17 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
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Минэкономразвития России создало специальный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов

Новости
Минэкономразвития России создало специальный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов



Узнать информацию о льготах, преференциях, финансовом стимулировании и других мерах поддержки теперь можно на информационной платформе Минэкономразвития, перейдя по ссылке.

По словам директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александра Молодцова, на данном ресурсе при помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения.

Отдельный раздел на портале посвящен работе с инвесторами в регионах. В нем содержится подробная информация о территориях: приоритетные направления социально-экономического развития, преимущества отдельных областей, а также ссылки на региональные инвестпорталы, сайты и другая полезная информация для инвесторов.