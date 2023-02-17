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В Энгельсе задержаны "закладчики"

Новости
В Энгельсе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Энгельсское» были задержаны 28-летние местный житель и его супруга. У полицейских имеются основания полагать, что они могут быть причастны к распространению на территории города запрещенных веществ путем оборудования тайниковых закладок.

В Энгельсе задержаны "закладчики"

У супругов, а также по месту их проживания оперативники обнаружили несколько свертков с синтетическими наркотиками. Кроме того, были установлены места шести закладок. В общей сложности сотрудники полиции изъяли более 22 граммов наркотических средств.

В Энгельсе задержаны "закладчики"

Следствием МУ МВД России «Энгельсское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.