В Энгельсе задержаны "закладчики"

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У супругов, а также по месту их проживания оперативники обнаружили несколько свертков с синтетическими наркотиками. Кроме того, были установлены места шести закладок. В общей сложности сотрудники полиции изъяли более 22 граммов наркотических средств.Следствием МУ МВД России «Энгельсское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.