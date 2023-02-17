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Рабочие места для молодежи должны быть заквотированы

Новости
В феврале этого года принят документ, устанавливающий порядок выполнения работодателями квоты, то есть минимального количества рабочих мест, для оформления трудовых отношений с несовершеннолетними гражданами и молодежью до 25 лет.
Рабочие места для молодежи должны быть заквотированы



Квоты определяются для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет, а также для молодых людей в возрасте до 25 лет, которые после получения среднего профессионального или высшего образования в течение года ищут работу.

В постановлении правительства области прописан механизм расчета и установления квоты, представления информации о выполнении квоты, формы и сроки ее подачи.

Так, работодателям региона, у которых среднесписочная численность работников более 100 человек, необходимо заквотировать рабочие места для трудоустройства указанных выше категорий в размере 2 процентов.

Информацию о выполнении квоты необходимо направлять в региональное министерство труда и социальной защиты области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Необходимо отметить, что квота не устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации, общественных и религиозных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

С текстом постановления можно ознакомиться на сайте электронного периодического издания «Новости Саратовской губернии», иных информационно-справочных системах.

Получить консультацию можно по телефону (8452) 65-39-15 (отдел регионального государственного контроля (надзора) управления контроля министерства труда и социальной защиты Саратовской области).