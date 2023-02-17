17 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:35 | 17 февраля
Регионы Приволжского федерального округа отметили 100-летие отечественной гражданской авиации
17:00 | 17 февраля
Минэкономразвития России создало специальный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов
16:04 | 17 февраля
В Энгельсе задержаны "закладчики"
15:03 | 17 февраля
Рабочие места для молодежи должны быть заквотированы
14:00 | 17 февраля
В Саратове прошел очередной совместный рейд «Должник»
13:00 | 17 февраля
В Марксе стартовали областные сельские спортивные игры
12:03 | 17 февраля
Балаковец стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года»
11:03 | 17 февраля
«Диалог поколений»: ветераны Афганистана пообщались с учащимися школ Саратова и Энгельса
10:00 | 17 февраля
Ночью работало 225 единиц спецтехники по уборке снега
09:00 | 17 февраля
Парламентарии заявили о необходимости подготовки квалифицированных кадров для проведения госзакупок
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошел очередной совместный рейд «Должник»

Новости
Вчера сотрудники подведомственного минтрансу учреждения «Региональный навигационно-информационный центр», ГИБДД, судебные приставы провели очередной рейд «Должник».
В Саратове прошел очередной совместный рейд «Должник»



Для выявления должников используются комплексы фотовидеофиксации, которые подключены к системе «Паутина». Это позволяет выявлять из потока автотранспорта водителей-должников.

«На данный момент у нас работает 276 комплексов. Все камеры подключены к системе СПО «Паутина» МВД. С момента подключения к системе с 2021 года сильно улучшились показатели поиска нарушителей и «архивных» авто, что привело к снижению таких нарушителей. Также работа комплексов благоприятно влияет на дисциплину водителей - заметно сократились очаги аварийности (в местах установки комплексов). На сегодняшний момент заключен госконтракт на размещение 300 комплексов на территории области, что приведет к снижению очагов аварийности и смертности среди населения. По итогам 2022 года было вынесено 1,9 млн. постановлений в отношении нарушителей ПДД», - прокомментировал работу комплексов Сергей Смородников, начальник управления системы фотовидеофиксации нарушений ПДД ГКУ СО РНИЦ.

По информации федеральной службы судебных приставов в 2022 году было арестовано 81 транспортное средство на предварительную суму оценки более 24 млн. рублей. Данные транспортные средства были частично реализованы в счет погашения задолженности. В настоящий момент на исполнении находится порядка 65 тысяч производств на сумму 54,5 млн. рублей.

Во время подобных рейдовых мероприятий с водителями, имеющими небольшие задолженности, проводят профилактические беседы. Если долг превышает несколько десятков тысяч рублей, автомобиль в сопровождении пристава отправляют на спецстоянку.

Транспортное средство можно вернуть, полностью погасив задолженность и оплатив услуги стоянки по хранению авто.

Подобные совместные рейды проводятся еженедельно.