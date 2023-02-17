В Саратове прошел очередной совместный рейд «Должник»

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Для выявления должников используются комплексы фотовидеофиксации, которые подключены к системе «Паутина». Это позволяет выявлять из потока автотранспорта водителей-должников.«На данный момент у нас работает 276 комплексов. Все камеры подключены к системе СПО «Паутина» МВД. С момента подключения к системе с 2021 года сильно улучшились показатели поиска нарушителей и «архивных» авто, что привело к снижению таких нарушителей. Также работа комплексов благоприятно влияет на дисциплину водителей - заметно сократились очаги аварийности (в местах установки комплексов). На сегодняшний момент заключен госконтракт на размещение 300 комплексов на территории области, что приведет к снижению очагов аварийности и смертности среди населения. По итогам 2022 года было вынесено 1,9 млн. постановлений в отношении нарушителей ПДД», - прокомментировал работу комплексов Сергей Смородников, начальник управления системы фотовидеофиксации нарушений ПДД ГКУ СО РНИЦ.По информации федеральной службы судебных приставов в 2022 году было арестовано 81 транспортное средство на предварительную суму оценки более 24 млн. рублей. Данные транспортные средства были частично реализованы в счет погашения задолженности. В настоящий момент на исполнении находится порядка 65 тысяч производств на сумму 54,5 млн. рублей.Во время подобных рейдовых мероприятий с водителями, имеющими небольшие задолженности, проводят профилактические беседы. Если долг превышает несколько десятков тысяч рублей, автомобиль в сопровождении пристава отправляют на спецстоянку.Транспортное средство можно вернуть, полностью погасив задолженность и оплатив услуги стоянки по хранению авто.Подобные совместные рейды проводятся еженедельно.