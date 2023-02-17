В Марксе стартовали областные сельские спортивные игры

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В торжественном открытии приняли участие министр молодёжной политики и спорта Олег Дубовенко, глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов, ветеран сельского спортивного движения, член президиума Саратовской областной организации «Физкультурно-спортивное общество «Урожай», отличник физической культуры РФ Юрий Мельниченок.Олег Дубовенко отметил, что в этом году количество участников соревнований значительно увеличилось: «Подобная спартакиада - основа развития спорта. Маркс для меня стал городом, где я впервые участвовал в областных соревнованиях. Так же, как и вы сейчас, я принимал участие в сельских играх и побеждал. Желаю вам получить от сегодняшнего дня только яркие эмоции и воспоминания на всю жизнь. Прославляйте свои районы, занимайтесь спортом, побеждайте! Всем успехов и пусть сильнейшие одержат победу!»Сегодня, в рамках областных сельских спортивных играх проходят соревнования по волейболу, шахматам, дартсу, лыжным гонкам, а также троеборье механизаторов и троеборье дояров. Соревнования продолжатся завтра.Команды победителей и призеров будут награждены кубками и медалями министерства молодежной политики и спорта области, а также ценными призами министерства сельского хозяйства области.Победители областных сельских спортивных игр представят Саратовскую область на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх с 16 по 20 марта 2023 года в г. Череповец Вологодской области.