Балаковец стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года»
Представители Саратовской области вошли в число лауреатов и призеров всероссийского конкурса «Инженер года - 2022».
Победителей поздравил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «В 2022 году Президент объявил Десятилетие науки и технологий, что подчеркивает, насколько важно участие молодежи в развитии науки, приумножении традиций отечественной инженерной школы», - отметил премьер министр.
Организаторами конкурса стали Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. На предварительном этапе участвовало более 70 тысяч человек из 55 регионов России. Лауреатами стали 420 человек, из них 274 – по версии «Профессиональные инженеры» и 146 – по версии «Инженерное искусство молодых».
В число победителей в версии «Инженерное искусство молодых» вошел инженер-технолог Балаковской атомной станции Никита Грименицкий. Он награжден памятной медалью «лауреат конкурса», знаком «Профессиональный инженер России», занесен в «Реестр профессиональных инженеров России».
Кроме того, в «Реестр профессиональных инженеров России» включены и другие представители региона. В их числе сотрудник Балаковской АЭС - ведущий инженер участка дефектоскопии Юрий Удалов, а также работники «Балаковоатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»: начальник участка по ремонту арматуры Александр Кононенко, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Владимир Трунов, начальник участка системы автоматического регулирования и дистанционного управления Спартак Дежинов.
Еще один представитель Балаковской АЭС, ведущий инженер отдела пожарной безопасности Алексей Крайнов, награжден дипломом победителя первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».
Победителей поздравил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «В 2022 году Президент объявил Десятилетие науки и технологий, что подчеркивает, насколько важно участие молодежи в развитии науки, приумножении традиций отечественной инженерной школы», - отметил премьер министр.
Организаторами конкурса стали Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. На предварительном этапе участвовало более 70 тысяч человек из 55 регионов России. Лауреатами стали 420 человек, из них 274 – по версии «Профессиональные инженеры» и 146 – по версии «Инженерное искусство молодых».
В число победителей в версии «Инженерное искусство молодых» вошел инженер-технолог Балаковской атомной станции Никита Грименицкий. Он награжден памятной медалью «лауреат конкурса», знаком «Профессиональный инженер России», занесен в «Реестр профессиональных инженеров России».
Кроме того, в «Реестр профессиональных инженеров России» включены и другие представители региона. В их числе сотрудник Балаковской АЭС - ведущий инженер участка дефектоскопии Юрий Удалов, а также работники «Балаковоатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»: начальник участка по ремонту арматуры Александр Кононенко, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Владимир Трунов, начальник участка системы автоматического регулирования и дистанционного управления Спартак Дежинов.
Еще один представитель Балаковской АЭС, ведущий инженер отдела пожарной безопасности Алексей Крайнов, награжден дипломом победителя первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».