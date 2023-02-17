Балаковец стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года»

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Победителей поздравил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «В 2022 году Президент объявил Десятилетие науки и технологий, что подчеркивает, насколько важно участие молодежи в развитии науки, приумножении традиций отечественной инженерной школы», - отметил премьер министр.Организаторами конкурса стали Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. На предварительном этапе участвовало более 70 тысяч человек из 55 регионов России. Лауреатами стали 420 человек, из них 274 – по версии «Профессиональные инженеры» и 146 – по версии «Инженерное искусство молодых».В число победителей в версии «Инженерное искусство молодых» вошел инженер-технолог Балаковской атомной станции Никита Грименицкий. Он награжден памятной медалью «лауреат конкурса», знаком «Профессиональный инженер России», занесен в «Реестр профессиональных инженеров России».Кроме того, в «Реестр профессиональных инженеров России» включены и другие представители региона. В их числе сотрудник Балаковской АЭС - ведущий инженер участка дефектоскопии Юрий Удалов, а также работники «Балаковоатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»: начальник участка по ремонту арматуры Александр Кононенко, начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Владимир Трунов, начальник участка системы автоматического регулирования и дистанционного управления Спартак Дежинов.Еще один представитель Балаковской АЭС, ведущий инженер отдела пожарной безопасности Алексей Крайнов, награжден дипломом победителя первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».