«Диалог поколений»: ветераны Афганистана пообщались с учащимися школ Саратова и Энгельса

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В ходе мероприятия ветераны вспомнили трагические дни Афганской войны, ответили на интересующие учащихся вопросы и произнесли напутственные слова для подрастающего поколения: «Любите свою Родину и будьте достойными ее защитниками».Директор образовательного учреждения Светлана Бакал рассказала о важности укрепления живой связи времен и поколений, а также поблагодарила гостей за то, что гости смогли придти и поделиться своими воспоминаниями и мудростью.Воспитанники общежития лицея, а также мужской хор Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке из города Энгельса исполнили для ветеранов песни и стихи о нашей стране и героях Отечества.