«Диалог поколений»: ветераны Афганистана пообщались с учащимися школ Саратова и Энгельса
В памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в общежитии ГАУ СО «Лицей-интернат 64» прошло патриотическое мероприятие «Диалог поколений».
В ходе мероприятия ветераны вспомнили трагические дни Афганской войны, ответили на интересующие учащихся вопросы и произнесли напутственные слова для подрастающего поколения: «Любите свою Родину и будьте достойными ее защитниками».
Директор образовательного учреждения Светлана Бакал рассказала о важности укрепления живой связи времен и поколений, а также поблагодарила гостей за то, что гости смогли придти и поделиться своими воспоминаниями и мудростью.
Воспитанники общежития лицея, а также мужской хор Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке из города Энгельса исполнили для ветеранов песни и стихи о нашей стране и героях Отечества.
В ходе мероприятия ветераны вспомнили трагические дни Афганской войны, ответили на интересующие учащихся вопросы и произнесли напутственные слова для подрастающего поколения: «Любите свою Родину и будьте достойными ее защитниками».
Директор образовательного учреждения Светлана Бакал рассказала о важности укрепления живой связи времен и поколений, а также поблагодарила гостей за то, что гости смогли придти и поделиться своими воспоминаниями и мудростью.
Воспитанники общежития лицея, а также мужской хор Музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Гарриевича Шнитке из города Энгельса исполнили для ветеранов песни и стихи о нашей стране и героях Отечества.