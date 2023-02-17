Ночью работало 225 единиц спецтехники по уборке снега

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Например, в Энгельсском районе работало 17 единиц спецтехники, в Пугачевском – 22, в Вольском – 13, в Перелюбском – 9, на транзитных маршрутах Саратова – 13. В 10 районах техника находилась в режиме дежурства.В ночную смену дорожные службы для обработки проезжей части использовали 1827 тонн песко-соляной смеси и 189 тонн чистого хлорида.По данным на 7:00 по всем дорогам регионального и межмуниципального значения проезд обеспечен.