Ночью работало 225 единиц спецтехники по уборке снега
В ночь на 17 февраля во всех районах области, кроме Аркадакского, Балашовского, Калининского и Романовского, шел снег. Для расчистки дорог от снега дорожные службы задействовали 225 единиц снегоуброчной техники (КДМ, грейдеры, погрузчики и т.д.).
Например, в Энгельсском районе работало 17 единиц спецтехники, в Пугачевском – 22, в Вольском – 13, в Перелюбском – 9, на транзитных маршрутах Саратова – 13. В 10 районах техника находилась в режиме дежурства.
В ночную смену дорожные службы для обработки проезжей части использовали 1827 тонн песко-соляной смеси и 189 тонн чистого хлорида.
По данным на 7:00 по всем дорогам регионального и межмуниципального значения проезд обеспечен.
Например, в Энгельсском районе работало 17 единиц спецтехники, в Пугачевском – 22, в Вольском – 13, в Перелюбском – 9, на транзитных маршрутах Саратова – 13. В 10 районах техника находилась в режиме дежурства.
В ночную смену дорожные службы для обработки проезжей части использовали 1827 тонн песко-соляной смеси и 189 тонн чистого хлорида.
По данным на 7:00 по всем дорогам регионального и межмуниципального значения проезд обеспечен.