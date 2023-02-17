Парламентарии заявили о необходимости подготовки квалифицированных кадров для проведения госзакупок

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Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов рассказал об основных итогах государственных и муниципальных закупок региона за 2022 год. Общая стоимость закупок товаров, работ, услуг превысила 76 млрд рублей и по сравнению с 2021 годом увеличилась более чем на 11 млрд рублей. Конкурентными способами было проведено более 27 тысяч закупок, в результате чего сэкономлено более 3,5 млрд рублей – эта сумма также выросла по сравнению с 2021 годом. В основном средства направлялись на дорожные, строительные работы, а также в сферу здравоохранения.«По итогам «Национального рейтинга прозрачности закупок – 2022» Саратовская область стала единственным регионом ПФО, который вошел в число лидеров этого рейтинга в целом по стране. Мы заняли 5 место в Российской Федерации», – подчеркнул Разборов, добавив, что у области в этом рейтинге стабильно высокие показатели.Разборов рассказал о работе министерства по контролю в сфере закупок и основных нарушениях, которые выявляются при проведении этих мероприятий. В их число вошли: ошибки в работе с реестром контрактов, несоответствие действующему законодательству извещений о закупках, неправильный выбор способа закупки, нарушение порядка и сроков оплаты по контракту, а также использование недействующих ГОСТов.Представители районов обозначили существующую кадровую проблему: в муниципалитетах не хватает квалифицированных специалистов для проведения закупок. Также подрядчики, участвующие в аукционах, демпингуют, чтобы получить контракт.«Снижение максимальной начальной цены контракта более, чем на 20% - это практически гарантированная потеря в качестве», – подчеркнул глава Петровского района Александр Гречихо. Также он предложил законодательно урегулировать роль общественников, которые помогают контролировать проведение работ.Его поддержал первый заместитель главы администрации Энгельсского района Евгений Шпольский. Он обратил внимание, что большинство подрядчиков, занесенных в реестр недобросовестных поставщиков – это победители торгов с демпинговым снижением.Выступающий предложил ввести понятие ценового коридора, то есть устанавливать не только максимальную, но и минимальную цену контракта при проведении торгов. Также возможно установить перечень работ, по которым не будут проводиться аукционы, ввести требования к квалификации и деловой репутации исполнителя. Замглавы района предложил проводить аукционы «под ключ», то есть уже с разработкой проекта.Председатель комитета по экономике администрации Екатериновского района Игорь Чушкин обозначил проблему искусственного затягивания сроков недобросовестными подрядчиками.Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачев подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное проектирование объектов.«В рамках 44 и 223 Федеральных законов главный критерий отбора – цена. Этот подход нужно менять. По нацпроектам функцию строительного контроля будет осуществлять единый заказчик, определенный Минстроем России. По этим объектам вопросов нет. Предлагаю рассмотреть возможность также проводить все проектные работы на базе «Гражданпроекта», а не надеяться на сомнительных проектантов, после которых приходится что-то доделывать», – подчеркнул Мигачев, отметив, что сейчас в ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» проходят масштабные изменения.С ним согласился спикер регпарламента Михаил Исаев (фракция «Единая Россия»). Глава облдумы также обозначил необходимость краткосрочного планирования.Замглавы администрации Саратова Максим Леонов отметил важность установления барьеров для недобросовестных поставщиков.Депутат Александр Анидалов (фракция «КПРФ») заявил о необходимости отслеживать и устранять нарушения при проведении закупок.Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия») отметил важность усиления государственного, парламентского и общественного контроля, а также контроля со стороны прокуратуры. По его мнению, если эта деятельность будет налажена, то недобросовестные подрядчики даже не захотят участвовать в конкурсных процедурах. Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») отметила, что существуют фирмы, которые специализируются на участии в аукционах, но изначально не собираются выполнять обязательства.Александр Блатман и Елена Стифорова (оба – фракция «Единая Россия») озвучили проблему отсутствия квалифицированных специалистов по закупкам в учреждениях образования и здравоохранения. Кроме того, для привлечения хороших работников важно предлагать им достойную заработную плату.Дмитрий Полулях (фракция «Единая Россия») обозначил необходимость дополнительного обучения специалистов по госзакупкам и усиление соответсвующих подразделений в различных организациях.Подводя итоги слушаний, Михаил Исаев подчеркнул, что подрядчики могут высказывать конструктивную критику или искать оправдания для невыполнения обязательств, но основная ответственность – на заказчиках и контролирующих органах. Спикер отметил, что всем участникам мероприятия будут разосланы рекомендации по итогам слушаний и попросил направить в областную Думу обратную связь.