17 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:35 | 17 февраля
Регионы Приволжского федерального округа отметили 100-летие отечественной гражданской авиации
17:00 | 17 февраля
Минэкономразвития России создало специальный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов
16:04 | 17 февраля
В Энгельсе задержаны "закладчики"
15:03 | 17 февраля
Рабочие места для молодежи должны быть заквотированы
14:00 | 17 февраля
В Саратове прошел очередной совместный рейд «Должник»
13:00 | 17 февраля
В Марксе стартовали областные сельские спортивные игры
12:03 | 17 февраля
Балаковец стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года»
11:03 | 17 февраля
«Диалог поколений»: ветераны Афганистана пообщались с учащимися школ Саратова и Энгельса
10:00 | 17 февраля
Ночью работало 225 единиц спецтехники по уборке снега
09:00 | 17 февраля
Парламентарии заявили о необходимости подготовки квалифицированных кадров для проведения госзакупок
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для участников СВО собрали более 1000 подарков

Новости
В преддверии Дня защитника Отечества в Саратове прошла акция «С теплом из дома». В ходе акции для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, неравнодушные саратовцы собрали более 1000 подарков. Сбор осуществлял саратовский штаб Комитета семей воинов Отечества.

Для участников СВО собрали более 1000 подарков


Для военных подготовили теплые вещи, сладости, косметические средства и, конечно, открытки и письма с добрыми пожеланиями. Поздравления пришли из самых отдаленных уголков региона. По словам организаторов, посылки уже совсем скоро доставят военнослужащим.

«На протяжении нескольких дней наша команда занималась формированием подарков, чтобы все они в целости и сохранности добрались до получателей. Мы не ожидали, что откликнется так много жителей Саратова и области. Приходили пенсионеры, студенты и школьники, некоторые саратовцы приезжали целыми семьями – все хотели подарить частичку тепла нашим бойцам, которые прямо сейчас защищают нашу Родину», – отметила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Екатерина Васинкина.