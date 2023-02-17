Для участников СВО собрали более 1000 подарков

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Для военных подготовили теплые вещи, сладости, косметические средства и, конечно, открытки и письма с добрыми пожеланиями. Поздравления пришли из самых отдаленных уголков региона. По словам организаторов, посылки уже совсем скоро доставят военнослужащим.«На протяжении нескольких дней наша команда занималась формированием подарков, чтобы все они в целости и сохранности добрались до получателей. Мы не ожидали, что откликнется так много жителей Саратова и области. Приходили пенсионеры, студенты и школьники, некоторые саратовцы приезжали целыми семьями – все хотели подарить частичку тепла нашим бойцам, которые прямо сейчас защищают нашу Родину», – отметила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Екатерина Васинкина.