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Для участников СВО собрали более 1000 подарков

Новости
В преддверии Дня защитника Отечества в Саратове прошла акция «С теплом из дома». В ходе акции для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, неравнодушные саратовцы собрали более 1000 подарков. Сбор осуществлял саратовский штаб Комитета семей воинов Отечества.

Для участников СВО собрали более 1000 подарков


Для военных подготовили теплые вещи, сладости, косметические средства и, конечно, открытки и письма с добрыми пожеланиями. Поздравления пришли из самых отдаленных уголков региона. По словам организаторов, посылки уже совсем скоро доставят военнослужащим.

«На протяжении нескольких дней наша команда занималась формированием подарков, чтобы все они в целости и сохранности добрались до получателей. Мы не ожидали, что откликнется так много жителей Саратова и области. Приходили пенсионеры, студенты и школьники, некоторые саратовцы приезжали целыми семьями – все хотели подарить частичку тепла нашим бойцам, которые прямо сейчас защищают нашу Родину», – отметила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Екатерина Васинкина.