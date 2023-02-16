В праздники в Москву поедут дополнительные поезда

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В февральские праздничные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования:- №5/6 Астрахань – Москва отправлением из Астрахани 21 и 25 февраля в 11:00, прибытием в Москву на следующие сутки в 11:10. Из Москвы отправлением 22 и 26 февраля в 18:20, прибытием в Астрахань на следующие сутки в 20:13;- №135/136 Саратов – Москва отправлением из Саратова 23 и 25 февраля в 15:17, прибытием в Москву на следующие сутки в 6:52. Из Москвы отправлением 24 и 26 февраля в 15:22, прибытием в Саратов на следующие сутки в 7:58.Время прибытия и отправления поездов – местное.***Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».