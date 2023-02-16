Владимир Путин открыл две поликлиники в Саратове
Сегодня Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в открытии детской и взрослой поликлиники в новом микрорайоне «Городские просторы» Саратова. В мероприятии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
У новой детской поликлиники в «Городских просторах» Саратова есть значительный резерв для будущих новоселов микрорайона
Главный врач Саратовской городской детской больницы Ирана Мириева поделилась впечатлениями от участия в «прямом телемосте» Президента России Владимира Путина и Губернатора области Романа Бусаргина. В ходе эфира главе государства доложили об открытии нового современного детского поликлинического отделения в микрорайоне «Городские просторы» Саратова.
"Большая честь и искреннее чувство гордости за свой город, жителей и, конечно же, за свою профессию. Наша больница получила новую, оснащенную современным оборудованием детскую поликлинику. Раньше родителям этого микрорайона приходилось возить детей на обследования в ближайшее профильное медучреждение минимум с двумя пересадками на общественном транспорте, дорога занимала и 30 минут, и больше. Сейчас, чтобы попасть на прием к врачу, нужно буквально выйти из подъезда, все в минимальной шаговой доступности.
Самое главное, поликлиника обеспечена кадрами, даже самых узких специальностей, есть современная диагностическая аппаратура, аптечный пункт. На этом и Роман Викторович Бусаргин, и я акцентировали внимание Президента. Да и сами врачи говорят, что атмосфера здесь благоволит к работе, что не может не сказываться на успешности лечения.
Уже сегодня к новой поликлинике приписано 2,5 тысячи маленьких пациентов, в целом она рассчитана на 6 тысяч пациентов, поэтому резерв для дальнейшего разрастания микрорайона и, соответственно, новых жителей – достаточно серьезный", - отметила Ирана Мириева.
Телевизионный сюжет о событии можно посмотреть здесь.
У новой детской поликлиники в «Городских просторах» Саратова есть значительный резерв для будущих новоселов микрорайона
Главный врач Саратовской городской детской больницы Ирана Мириева поделилась впечатлениями от участия в «прямом телемосте» Президента России Владимира Путина и Губернатора области Романа Бусаргина. В ходе эфира главе государства доложили об открытии нового современного детского поликлинического отделения в микрорайоне «Городские просторы» Саратова.
"Большая честь и искреннее чувство гордости за свой город, жителей и, конечно же, за свою профессию. Наша больница получила новую, оснащенную современным оборудованием детскую поликлинику. Раньше родителям этого микрорайона приходилось возить детей на обследования в ближайшее профильное медучреждение минимум с двумя пересадками на общественном транспорте, дорога занимала и 30 минут, и больше. Сейчас, чтобы попасть на прием к врачу, нужно буквально выйти из подъезда, все в минимальной шаговой доступности.
Самое главное, поликлиника обеспечена кадрами, даже самых узких специальностей, есть современная диагностическая аппаратура, аптечный пункт. На этом и Роман Викторович Бусаргин, и я акцентировали внимание Президента. Да и сами врачи говорят, что атмосфера здесь благоволит к работе, что не может не сказываться на успешности лечения.
Уже сегодня к новой поликлинике приписано 2,5 тысячи маленьких пациентов, в целом она рассчитана на 6 тысяч пациентов, поэтому резерв для дальнейшего разрастания микрорайона и, соответственно, новых жителей – достаточно серьезный", - отметила Ирана Мириева.
Телевизионный сюжет о событии можно посмотреть здесь.