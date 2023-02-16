Солнце над Саратовом может вызвать помехи на телеэкранах
С 19 февраля до 16 марта в Саратове возможны кратковременные помехи на экранах телевизоров с 12:32 до 14:06 по местному времени. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 26 минут в сутки.
Это связано с сезонным явлением – интерференцией, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания).
Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей.
Тем не менее, на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.
График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Саратовской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».
Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр»
Это связано с сезонным явлением – интерференцией, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания).
Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей.
Тем не менее, на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.
График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Саратовской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».
Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр»