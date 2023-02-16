Солнце над Саратовом может вызвать помехи на телеэкранах

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Это связано с сезонным явлением – интерференцией, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала (вплоть до пропадания).Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей.Тем не менее, на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. При этом не любое приемное оборудование телезрителей способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Саратовской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».