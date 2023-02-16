Создание в регионе лесных полос спасало от засухи

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Собравшиеся обсудили предстоящие весенние лесопосадочные работы и подготовку к пожароопасному сезону текущего года.Ветераны вспомнили историю создания на территории Саратовской области государственных лесных полос.«Создание защитных полос было вызвано сильной засухой в стране послевоенного 1946 года, когда с апреля по сентябрь не было ни одного дождя, а температура держалась выше 30 градусов. Гибли зерновые, овощные культуры, страна находилась на грани голода», - рассказал заместитель председателя Саратовской региональной общественной организации работников лесного хозяйства Владимир Маврин.В то время на территории области создаются три государственные лесные полосы: «Саратов – Астрахань», «Чапаевск – Владимировка» и «Пенза – Каменск». Последняя проходит по территориям Калининского, Ахтубинского и Свердловского лесничеств, состоит из трех лент шириной каждая 60 м, расстояние между лентами 300 м. Общая площадь ее на территории Калининского района составила 1500 га.Для выполнения данных работ создаются лесозащитные станции с оснащением техникой, организуются лесные питомники для выращивания посадочного материала.За высаженными культурами своевременно проводятся агротехнические и лесоводственные уходы. Полосы существуют и сейчас. В настоящее время возраст государственной защитной лесной полосы составляет 72 года. Насаждения представлены лиственными породами, такими как дуб, ясень, береза, липа и другие.