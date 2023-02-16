Саратовские ветераны передали подарки детям Мариуполя

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Энгельсское районное отделение «Боевого Братства» доставило гуманитарный груз, в том числе именные посылки, в Запорожскую область. Груз передан в три полка, сформированные в Саратовской области.На фронт доставлено специальное оборудование, генераторы, бензопилы, радиостанции, тепловизоры, строительные материалы. Одному из полков передан автомобиль УАЗ «Буханка».Также ветераны привезли подарки для учеников школы № 47 г.Мариуполя. Детям доставили продукты и поделки, изготовленные юными энгельситами.