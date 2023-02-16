Дмитрий Богин завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по самбо

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Саратовскую область представил спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник балашовской школы самбо и спортивной школы «Центральная» г. Энгельса Дмитрий Богин, который завоевал бронзовую медаль Первенства России в весовой категории 79 кг.По результатам Первенства определится состав молодежной сборной России по самбо в 2023 году, которая будет представлять страну на чемпионатах Европы и мира.Тренируют спортсмена Юрий Богин и Седрак Торосян.