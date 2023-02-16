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Дмитрий Богин завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по самбо

Новости

С 14 по 16 февраля в Верхней Пышме (Свердловская область) проходило Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет. Среди спортсменов разыгрывались медали в 23 весовых категориях: по 8 у юниоров и юниорок в спортивном самбо и 7 в боевом самбо. Всего на Первенство России приехало порядка 700 юных спортсменов из более чем 60 субъектов Российской Федерации.

Дмитрий Богин завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по самбо

Саратовскую область представил спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник балашовской школы самбо и спортивной школы «Центральная» г. Энгельса Дмитрий Богин, который завоевал бронзовую медаль Первенства России в весовой категории 79 кг.

По результатам Первенства определится состав молодежной сборной России по самбо в 2023 году, которая будет представлять страну на чемпионатах Европы и мира.

Тренируют спортсмена Юрий Богин и Седрак Торосян.