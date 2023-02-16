16 Февраля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 16 февраля
В праздники в Москву поедут дополнительные поезда
17:24 | 16 февраля
Для участников СВО собрали более 1000 подарков
17:10 | 16 февраля
Солнце над Саратовом может вызвать помехи на телеэкранах
16:04 | 16 февраля
Создание в регионе лесных полос спасало от засухи
15:05 | 16 февраля
Владимир Путин открыл две поликлиники в Саратове
15:00 | 16 февраля
Саратовские ветераны передали подарки детям Мариуполя
14:02 | 16 февраля
Дмитрий Богин завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по самбо
13:00 | 16 февраля
Билеты на поезда дальнего следования можно купить со скидкой
12:03 | 16 февраля
В Саратовской области количество браков выросло на 40%
11:00 | 16 февраля
В Марксе пройдут областные сельские спортивные Игры
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Билеты на поезда дальнего следования можно купить со скидкой

Новости
Специальный тариф ко Дню защитника Отечества будет действовать в поездах дальнего следования 23 февраля

Билеты на поезда дальнего следования можно купить со скидкой

23 февраля в День защитника Отечества скидка 23% будет действовать на билеты в вагоны купе, СВ и Люкс поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении.

Акция распространяется на всех, кто планирует отправиться в поездку 23 февраля при покупке билета с 9 по 22 февраля.
Приобрести билеты со скидкой на праздничную дату можно в железнодорожных кассах, на сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».