Билеты на поезда дальнего следования можно купить со скидкой

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23 февраля в День защитника Отечества скидка 23% будет действовать на билеты в вагоны купе, СВ и Люкс поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении.Акция распространяется на всех, кто планирует отправиться в поездку 23 февраля при покупке билета с 9 по 22 февраля.Приобрести билеты со скидкой на праздничную дату можно в железнодорожных кассах, на сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».