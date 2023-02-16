В Саратовской области количество браков выросло на 40%

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Саратовские статистики выяснили, что в 2022 году в нашем регионе поженились 15,5 тысяч пар. За последние 3 года, с 2020-го, количество желающих вступить в брак саратовцев увеличилось на 40%.В 2021 году в Саратовской области поженились 12,7 тысяч пар. Представительницы прекрасного пола вступали в брак в основном в возрасте 20-24 лет, а мужчины – в возрасте 25-29 лет. Самой юной невесте было 15 лет, а самой пожилой – 83. Кстати, в возрастном диапазоне от 60 лет и старше статистики насчитали 274 невесты и 440 женихов.