16 Февраля 2023 ЧЕТВЕРГ
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12:03 | 16 февраля
В Саратовской области количество браков выросло на 40%
11:00 | 16 февраля
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В Саратовской области количество браков выросло на 40%

Новости
В Саратовской области за три года количество браков выросло на 40%

Саратовские статистики выяснили, что в 2022 году в нашем регионе поженились 15,5 тысяч пар. За последние 3 года, с 2020-го, количество желающих вступить в брак саратовцев увеличилось на 40%.

В 2021 году в Саратовской области поженились 12,7 тысяч пар. Представительницы прекрасного пола вступали в брак в основном в возрасте 20-24 лет, а мужчины – в возрасте 25-29 лет. Самой юной невесте было 15 лет, а самой пожилой – 83. Кстати, в возрастном диапазоне от 60 лет и старше статистики насчитали 274 невесты и 440 женихов.