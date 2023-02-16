Спортсменка из Балакова вошла в состав сборной страны по джиу-джитсу
С 9 по 12 февраля в Санкт-Петербурге проходило Первенство и чемпионат России по джиу-джитсу. Сильнейшие спортсмены со всей страны приехали в северную столицу.
На Первенстве России спортсмены из Балакова воспитанники клуба «Добро с кулаками», показали высокие результаты:
1 место заняла Арина Жигачева, тренер – Алексей Жигачев;
3 место - Валерия Белашова, тренер – Алексей Жигачев.
Арина Жигачева вошла в состав сборной Российской Федерации по джиу-джитсу и отобралась на Первенство Мира, которое пройдёт в Казахстане в сентябре.
На Первенстве России спортсмены из Балакова воспитанники клуба «Добро с кулаками», показали высокие результаты:
1 место заняла Арина Жигачева, тренер – Алексей Жигачев;
3 место - Валерия Белашова, тренер – Алексей Жигачев.
Арина Жигачева вошла в состав сборной Российской Федерации по джиу-джитсу и отобралась на Первенство Мира, которое пройдёт в Казахстане в сентябре.