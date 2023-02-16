Спортсменка из Балакова вошла в состав сборной страны по джиу-джитсу

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На Первенстве России спортсмены из Балакова воспитанники клуба «Добро с кулаками», показали высокие результаты:1 место заняла Арина Жигачева, тренер – Алексей Жигачев;3 место - Валерия Белашова, тренер – Алексей Жигачев.Арина Жигачева вошла в состав сборной Российской Федерации по джиу-джитсу и отобралась на Первенство Мира, которое пройдёт в Казахстане в сентябре.