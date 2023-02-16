Смертность в Екатериновском районе снизилась почти на 20%

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Продолжается реализация программ по улучшению демографической ситуации в районах области. Напоминаем, что по поручению Губернатора области Романа Бусаргина в каждом районе области проведен детальный анализ всех случаев смерти. Выявлены факторы риска и дефектура, как в организации оказания медицинской помощи, так и в работе органов местного самоуправления.С целью комплексного решения вопросов повышения качества и продолжительности жизни населения руководителями медицинских организаций совместно с главами муниципальных районов разработаны муниципальные программы по улучшению демографической ситуации на период до 2025 года, которые содержат конкретные мероприятия, а также количественные и качественные оценочные показатели.В Екатериновском районе общий показатель смертности снизился более чем на 18%. С целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, врачами Екатериновской районной больницы проводится диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры. В рамках программы диспансеризации населения, всего осмотрено 3827 человек, что составляет 100% от плана 2022г., из них углубленную диспансеризацию прошли 880 человек.В районе регистрируется снижение смертности от COVID-19 в 4,6 раза; болезней органов пищеварения – в 1,7 раза, болезней органов дыхания – в 1,5 раза, болезней системы кровообращения – на 14,2%. Целевые индикаторы, предусмотренные регионом программами, достигнуты.Заведующий ФАПом Станислав Зюзин рассказал, как реализуется программа демографии в с. Комаровка:«Приехал в село как участник программы «Земский врач»/«Земский фельдшер». Большая часть населения села – это, конечно же, люди пожилого возраста, поэтому чаще ко мне обращаются за помощью из-за обострения хронических заболеваний и повышения артериального давления.Регулярно провожу осмотры пациентов, назначаю анализы, при необходимости записываю жителей к врачам или провожу телемедицинские консультации со специалистами районной больницы. В настоящий момент стараюсь больше внимания уделять именно профилактической работе. Провожу подворные обходы с целью приглашения жителей на диспансеризацию, провожу вакцинацию детей и взрослых (в том числе против новой коронавирусной инфекции). Это очень важно, чтобы жители имели возможность пройти диспансеризацию. На второй этап диспансеризации нам предоставляют автобус, для людей старшего возраста 65+, чтобы вывести жителей в районную больницу».Одна из главных задач - сохранить эту положительную динамику, в том числе путем реализации мероприятий по снижению смертности населения, укреплению его здоровья, отметили в минздраве области.