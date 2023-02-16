Дельфийские игры соберут более 2000 юных талантов

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В Саратовской области ежегодно проводятся уникальные фестивали, регулярно проходят музыкальные, театральные, национальные праздники в учреждениях культуры области и муниципальных районах.В феврале пройдут традиционные XXVIII Фединские чтения, в которых планируется участие писателя, сценариста Леонида Юзефовича, писателя, биографа, историка литературы, ведущего научного сотрудника Государственного Литературного музея Павла Фокина. Пройдут научные дискуссии, встречи, состоится открытие экспресс-выставки, посвященной 150-летию со дня рождения М.М.Пришвина.В апреле Саратов станет местом проведения XXII молодежных Дельфийских игр России. Этот масштабный творческий проект проводится ежегодно и помогает выявить и поддержать молодые таланты. Ожидается, что в наш регион со всей страны приедет более 2000 юных талантов из 80 субъектов России, порядка 2,5 тыс. зрителей и свыше 500 волонтёров. Игры будут проходить 6 дней по 34 номинациям, среди которых: исполнительское искусство на различных музыкальных инструментах, академическое, народное, эстрадное пение, народный танец, современная хореография, художественное чтение, изобразительное искусство и другие. Возраст участников – от 10 до 25 лет.В мае-июне состоится XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова. Прозвучат произведения, вошедшие в сокровищницу мирового музыкального искусства. Программа будет включать оперные и балетные спектакли, Конкурс конкурсов вокалистов, симфонические произведения.В августе пройдет VII межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина». Фестиваль объединяет молодых и именитых художников из разных регионов страны. В рамках творческой программы ежегодно проводится пленэр, для студентов, в котором задействованы мастера Российской академии художеств, преподаватели ведущих художественных вузов страны.В сентябре состоится 5 знаковых фестивалей: Фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города», XX Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», VII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье», Культурно-образовательный проект – фестиваль «Уроки Табакова.В октябре и ноябре состоятся еще 4 традиционных фестиваля. Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой. В рамках программы проекта проходят конкурсные прослушивания, мастер-классы, гала-концерт с участием победителей и членов жюри.Межрегиональный фестиваль «С книгой мир добрей и ярче» Проект направлен на популяризацию чтения, привлечение внимания к новым книгам для детей и подростков. В программе – встречи юных читателей с российскими писателями и издателями, книжные выставки.Фестиваль «Шнитке и современники». Фестиваль посвящен музыке А.Шнитке и его современникам – композиторам ХХ века.В ноябре пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов, участниками которого станут любительские цирковые коллективы.